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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 19:43 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:23
1463
0

Лучше Короля футбола. Мбаппе превзошел результат Пеле

Француз подтвердил свои голеадорские качества

04 декабря 2022, 19:43 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:23
1463
0
Лучше Короля футбола. Мбаппе превзошел результат Пеле
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новый рекорд чемпионатов мира по голам среди игроков, которым еще не исполнилось 24 лет.

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Польши (3:1) Мбаппе стал автором дубля. Таким образом, 23-летний Килиан довел счет своим голам на мундиалях до 9-ти.

В возрасте до 24 лет никто быстрее Килиана Мбаппе столько не забивал. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Пеле – 7 голов.

Как известно, после двух голов в ворота польской сборной Мбаппе стал лидером гонки бомбардиров ЧМ-2022.

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Килиан Мбаппе Пеле ЧМ-2022 по футболу рекорд Франция - Польша сборная Франции по футболу
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Источник Opta
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