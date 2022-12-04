Лучше Короля футбола. Мбаппе превзошел результат Пеле
Француз подтвердил свои голеадорские качества
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новый рекорд чемпионатов мира по голам среди игроков, которым еще не исполнилось 24 лет.
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В матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Польши (3:1) Мбаппе стал автором дубля. Таким образом, 23-летний Килиан довел счет своим голам на мундиалях до 9-ти.
В возрасте до 24 лет никто быстрее Килиана Мбаппе столько не забивал. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Пеле – 7 голов.
Как известно, после двух голов в ворота польской сборной Мбаппе стал лидером гонки бомбардиров ЧМ-2022.
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