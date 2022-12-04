Лучше Короля футбола. Мбаппе превзошел результат Пеле

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новый рекорд чемпионатов мира по голам среди игроков, которым еще не исполнилось 24 лет.

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В матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Польши (3:1) Мбаппе стал автором дубля. Таким образом, 23-летний Килиан довел счет своим голам на мундиалях до 9-ти.

В возрасте до 24 лет никто быстрее Килиана Мбаппе столько не забивал. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Пеле – 7 голов.

Как известно, после двух голов в ворота польской сборной Мбаппе стал лидером гонки бомбардиров ЧМ-2022.