Чемпионат мира06 декабря 2022, 12:54 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:01
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ФОТО. Сборная Нидерландов вышла в море
Команда Луи ван Гала в понедельник, 5 декабря, имела выходной
06 декабря 2022, 12:54 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:01
1204
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Игроки сборной Нидерландов после выхода в четвертьфинал ЧМ-2022, проходящего в Катаре, получили выходной. Напомним, в матче 1/8 финала мундиаля «оранжевые» со счетом 3:1 обыграли команду США.
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Нидерландцы решили провести свободное время на морской прогулке, для которой ими была арендована яхта.
Как известно, в 1/4 финала чемпионата мира 2022 Нидерланды сыграют 9 декабря с командой Аргентины.
🚤🚤🚤#NothingLikeOranje #WorldCup pic.twitter.com/BXcSUCC9Y9— OnsOranje (@OnsOranje) December 5, 2022
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