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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 12:54 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:01
1204
0

ФОТО. Сборная Нидерландов вышла в море

Команда Луи ван Гала в понедельник, 5 декабря, имела выходной

06 декабря 2022, 12:54 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:01
1204
0
ФОТО. Сборная Нидерландов вышла в море
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки сборной Нидерландов после выхода в четвертьфинал ЧМ-2022, проходящего в Катаре, получили выходной. Напомним, в матче 1/8 финала мундиаля «оранжевые» со счетом 3:1 обыграли команду США.

Нидерландцы решили провести свободное время на морской прогулке, для которой ими была арендована яхта.

Как известно, в 1/4 финала чемпионата мира 2022 Нидерланды сыграют 9 декабря с командой Аргентины.

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Источник Sport.ua
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