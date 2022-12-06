ФОТО. Сборная Нидерландов вышла в море

Игроки сборной Нидерландов после выхода в четвертьфинал ЧМ-2022, проходящего в Катаре, получили выходной. Напомним, в матче 1/8 финала мундиаля «оранжевые» со счетом 3:1 обыграли команду США.

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Нидерландцы решили провести свободное время на морской прогулке, для которой ими была арендована яхта.

Как известно, в 1/4 финала чемпионата мира 2022 Нидерланды сыграют 9 декабря с командой Аргентины.