Тренер сборной Южной Кореи: «Мы придерживались своего стиля до конца»
Паулу Бенту – о матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Бразилией
Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту дал оценку поединку первого раунда плей-офф чемпионата мира, в котором его подопечные проиграли сборной Бразилии со счетом 1:4.
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«Бразилия победила заслуженно, и, конечно, я расстроен результатом. Но в последние четыре года корейский футбол был великолепен.
Сегодня мы очень смело вошли в игру. И пусть нам не хватало энергии, мы придерживались своего стиля до конца, чем я очень горжусь. Мы здорово выступили на групповом этапе. Мы могли и должны были обыгрывать Гану [2:3], но, в целом, я доволен», – признался Паулу Бенту.
Как известно, ранее сообщалось, что Паулу Бенту объявил об уходе из сборной Южной Кореи.
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