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  4. Тренер сборной Южной Кореи: «Мы придерживались своего стиля до конца»
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 05:54 |
15
0

Тренер сборной Южной Кореи: «Мы придерживались своего стиля до конца»

Паулу Бенту – о матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Бразилией

06 декабря 2022, 05:54 |
15
0
Тренер сборной Южной Кореи: «Мы придерживались своего стиля до конца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Бенту

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту дал оценку поединку первого раунда плей-офф чемпионата мира, в котором его подопечные проиграли сборной Бразилии со счетом 1:4.

«Бразилия победила заслуженно, и, конечно, я расстроен результатом. Но в последние четыре года корейский футбол был великолепен.

Сегодня мы очень смело вошли в игру. И пусть нам не хватало энергии, мы придерживались своего стиля до конца, чем я очень горжусь. Мы здорово выступили на групповом этапе. Мы могли и должны были обыгрывать Гану [2:3], но, в целом, я доволен», – признался Паулу Бенту.

Как известно, ранее сообщалось, что Паулу Бенту объявил об уходе из сборной Южной Кореи.

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Источник Reuters
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