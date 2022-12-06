Тренер сборной Южной Кореи: «Мы придерживались своего стиля до конца»

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту дал оценку поединку первого раунда плей-офф чемпионата мира, в котором его подопечные проиграли сборной Бразилии со счетом 1:4.

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«Бразилия победила заслуженно, и, конечно, я расстроен результатом. Но в последние четыре года корейский футбол был великолепен.

Сегодня мы очень смело вошли в игру. И пусть нам не хватало энергии, мы придерживались своего стиля до конца, чем я очень горжусь. Мы здорово выступили на групповом этапе. Мы могли и должны были обыгрывать Гану [2:3], но, в целом, я доволен», – признался Паулу Бенту.

Как известно, ранее сообщалось, что Паулу Бенту объявил об уходе из сборной Южной Кореи.