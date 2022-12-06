Дани Алвес вышел на второе место в реестре гвардейцев сборной Бразилии

39-летний Дани Алвес, который на клубном уровне защищает цвета мексиканского клуба «Пумас», принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи (4:1). Для бразильского защитника эта игра стала 126-й в карьере в форме национальной команды.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Дани Алвес в реестре гвардейцев сборной Бразилии обошел Роберто Карлоса и вышел на общее второе место. Теперь он уступает только Кафу, у которого 142 матча за бразильскую команду.

Сборная Бразилии в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет со сборной Хорватии.