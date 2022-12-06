Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дани Алвес вышел на второе место в реестре гвардейцев сборной Бразилии
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 05:35 | Обновлено 06 декабря 2022, 05:42
184
0

Дани Алвес вышел на второе место в реестре гвардейцев сборной Бразилии

Опытный защитник продолжает погоню за лидером

06 декабря 2022, 05:35 | Обновлено 06 декабря 2022, 05:42
184
0
Дани Алвес вышел на второе место в реестре гвардейцев сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

39-летний Дани Алвес, который на клубном уровне защищает цвета мексиканского клуба «Пумас», принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи (4:1). Для бразильского защитника эта игра стала 126-й в карьере в форме национальной команды.

Дани Алвес в реестре гвардейцев сборной Бразилии обошел Роберто Карлоса и вышел на общее второе место. Теперь он уступает только Кафу, у которого 142 матча за бразильскую команду.

Сборная Бразилии в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет со сборной Хорватии.

По теме:
Тренер сборной Южной Кореи: «Мы придерживались своего стиля до конца»
АЛИССОН: «В сборной Бразилии много гениев»
СОН ХЫН МИН: «Не вините нас»
ЧМ-2022 по футболу Дани Алвес сборная Бразилии по футболу сборная Южной Кореи по футболу Бразилия - Южная Корея
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Бразильская конфедерация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера
Футбол | 05 декабря 2022, 20:51 5
«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера
«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера

Судя по всему, опытный тренер останется в команде

Бразилия – Южная Корея. Неймар возвращается в основу
Футбол | 05 декабря 2022, 20:09 0
Бразилия – Южная Корея. Неймар возвращается в основу
Бразилия – Южная Корея. Неймар возвращается в основу

Стали известны составы команд на матч

Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Футбол | 05.12.2022, 19:44
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Футбол | 05.12.2022, 06:05
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Бокс | 05.12.2022, 07:17
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
05.12.2022, 08:39
Бокс
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
04.12.2022, 19:51 15
Футбол
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
04.12.2022, 04:40 21
Футбол
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
04.12.2022, 00:33 3
Бокс
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
04.12.2022, 19:30
Футбол
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
04.12.2022, 00:15 27
Бокс
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
05.12.2022, 13:25 7
Футбол
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
04.12.2022, 00:32 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности