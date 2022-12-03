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  4. Дани Алвес стал самым старшим бразильцем, выступавшим на мундиалях
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 19:49 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:55
156
1

Дани Алвес стал самым старшим бразильцем, выступавшим на мундиалях

Матч против Камеруна защитник пентакампеонов провел в 39 лет 210 дней

03 декабря 2022, 19:49 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:55
156
1
Дани Алвес стал самым старшим бразильцем, выступавшим на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Дани Алвес стал самым старшим бразильским футболистом, выступавшим в финальных турнирах чемпионатов мира. Матч против Камеруна он провел в 39 лет 210 дней. Прежний рекорд, установленный здесь же в Катаре Тиагу Силвой, Дани Алвес превзошел на 1 год 143 дня.

Кроме того, Алвес вошел в пятерку самых возрастных как полевых игроков, так и капитанов мундиалей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные полевые игроки финальных турниров чемпионатов мира

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

42 года 39 дней

Роже МИЛЛА

Камерун

28.06.1994

Россия

1:6

39 лет 296 дней

Атиба ХАТЧИНСОН

Канада

01.12.2022

Марокко

1:2

39 лет 279 дней

ПЕПЕ

Португалия

02.12.2022

Корея

1:2

39 лет 260 дней

Анхель ЛАБРУНА

Аргентина

15.06.1958

Чехословакия

1:6

39 лет 210 дней

ДАНИ АЛВЕС

Бразилия

02.12.2022

Камерун

0:1

39 лет 145 дней

Стенли МЭТТЬЮЗ

Англия

26.06.1954

Уругвай

2:4

39 лет 139 дней

Рафаэль МАРКЕС

Мексика

02.07.2018

Бразилия

0:2

Самые возрастные капитаны финальных турниров чемпионатов мира

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

45 лет 161 день

Эссам ЭЛЬ-ХАДАРИ

Египет

25.06.2018

Сауд. Аравия

1:2

40 лет 292 дня

Питер ШИЛТОН

Англия

07.07.1990

Италия

1:2

40 лет 133 дня

Дино ДЗОФФ

Италия

11.07.1982

ФРГ

3:1

39 лет 292 дня

Атиба ХАТЧИНСОН

Канада

27.11.2022

Хорватия

1:4

39 лет 210 дней

ДАНИ АЛВЕС

Бразилия

02.12.2022

Камерун

0:1

39 лет 139 дней

Рафаэль МАРКЕС

Мексика

02.07.2018

Бразилия

0:2

38 лет 298 дней

Ян ХАЙНЦЕ

Дания

11.06.2002

Франция

2:0

38 лет 172 дня

Марио ЙЕПЕС

Колумбия

04.07.2014

Бразилия

1:2

38 лет 67 дней

ТИАГУ СИЛВА

Бразилия

28.11.2022

Швейцария

1:0
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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luceorius
Всі сім команд, де грали рекордсмени, зазнали поразки. Очевидно, що футбольні довгожителі виявились баластом в тих матчах.
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