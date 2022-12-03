Дани Алвес стал самым старшим бразильцем, выступавшим на мундиалях
Матч против Камеруна защитник пентакампеонов провел в 39 лет 210 дней
Дани Алвес стал самым старшим бразильским футболистом, выступавшим в финальных турнирах чемпионатов мира. Матч против Камеруна он провел в 39 лет 210 дней. Прежний рекорд, установленный здесь же в Катаре Тиагу Силвой, Дани Алвес превзошел на 1 год 143 дня.
Кроме того, Алвес вошел в пятерку самых возрастных как полевых игроков, так и капитанов мундиалей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные полевые игроки финальных турниров чемпионатов мира
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
42 года 39 дней
|
Роже МИЛЛА
|
Камерун
|
28.06.1994
|
Россия
|
1:6
|
39 лет 296 дней
|
Атиба ХАТЧИНСОН
|
Канада
|
01.12.2022
|
Марокко
|
1:2
|
39 лет 279 дней
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
02.12.2022
|
Корея
|
1:2
|
39 лет 260 дней
|
Анхель ЛАБРУНА
|
Аргентина
|
15.06.1958
|
Чехословакия
|
1:6
|
39 лет 210 дней
|
ДАНИ АЛВЕС
|
Бразилия
|
02.12.2022
|
Камерун
|
0:1
|
39 лет 145 дней
|
Стенли МЭТТЬЮЗ
|
Англия
|
26.06.1954
|
Уругвай
|
2:4
|
39 лет 139 дней
|
Рафаэль МАРКЕС
|
Мексика
|
02.07.2018
|
Бразилия
|
0:2
Самые возрастные капитаны финальных турниров чемпионатов мира
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
45 лет 161 день
|
Эссам ЭЛЬ-ХАДАРИ
|
Египет
|
25.06.2018
|
Сауд. Аравия
|
1:2
|
40 лет 292 дня
|
Питер ШИЛТОН
|
Англия
|
07.07.1990
|
Италия
|
1:2
|
40 лет 133 дня
|
Дино ДЗОФФ
|
Италия
|
11.07.1982
|
ФРГ
|
3:1
|
39 лет 292 дня
|
Атиба ХАТЧИНСОН
|
Канада
|
27.11.2022
|
Хорватия
|
1:4
|
39 лет 210 дней
|
ДАНИ АЛВЕС
|
Бразилия
|
02.12.2022
|
Камерун
|
0:1
|
39 лет 139 дней
|
Рафаэль МАРКЕС
|
Мексика
|
02.07.2018
|
Бразилия
|
0:2
|
38 лет 298 дней
|
Ян ХАЙНЦЕ
|
Дания
|
11.06.2002
|
Франция
|
2:0
|
38 лет 172 дня
|
Марио ЙЕПЕС
|
Колумбия
|
04.07.2014
|
Бразилия
|
1:2
|
38 лет 67 дней
|
ТИАГУ СИЛВА
|
Бразилия
|
28.11.2022
|
Швейцария
|
1:0
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