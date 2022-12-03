Дани Алвес стал самым старшим бразильцем, выступавшим на мундиалях

Дани Алвес стал самым старшим бразильским футболистом, выступавшим в финальных турнирах чемпионатов мира. Матч против Камеруна он провел в 39 лет 210 дней. Прежний рекорд, установленный здесь же в Катаре Тиагу Силвой, Дани Алвес превзошел на 1 год 143 дня.

Кроме того, Алвес вошел в пятерку самых возрастных как полевых игроков, так и капитанов мундиалей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные полевые игроки финальных турниров чемпионатов мира

Возраст Игрок Сборная Дата Соперник Счет 42 года 39 дней Роже МИЛЛА Камерун 28.06.1994 Россия 1:6 39 лет 296 дней Атиба ХАТЧИНСОН Канада 01.12.2022 Марокко 1:2 39 лет 279 дней ПЕПЕ Португалия 02.12.2022 Корея 1:2 39 лет 260 дней Анхель ЛАБРУНА Аргентина 15.06.1958 Чехословакия 1:6 39 лет 210 дней ДАНИ АЛВЕС Бразилия 02.12.2022 Камерун 0:1 39 лет 145 дней Стенли МЭТТЬЮЗ Англия 26.06.1954 Уругвай 2:4 39 лет 139 дней Рафаэль МАРКЕС Мексика 02.07.2018 Бразилия 0:2

Самые возрастные капитаны финальных турниров чемпионатов мира