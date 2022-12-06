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  4. СОН ХЫН МИН: «Не вините нас»
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 04:36 |
478
0

СОН ХЫН МИН: «Не вините нас»

Корейский нападающий – о поражении от Бразилии

06 декабря 2022, 04:36 |
478
0
СОН ХЫН МИН: «Не вините нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Нападающий английского клуба «Тоттенхэм» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин дал оценку игре 1/8 финала чемпионата мира, в которой его национальная команда потерпела крупное поражение со счетом 1:4 от сборной Бразилии.

«Мы выложились полностью, не вините нас. Стоит лишь дать одному из игроков Бразилии пространство – они забивают.

Не хочу винить никого из наших игроков – они отдали себя без остатка. Я очень горжусь тем, чего они добились», – заявил Сон.

Как известно, команда Бразилии, обыграв сборную Южной Кореи и выйдя в четвертьфинал мундиаля, встретится там с командой Хорватии.

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Источник ФИФА
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