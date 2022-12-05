Известны три из четырех четвертьфинальных пар ЧМ-2022

По итогам очередного игрового дня на ЧМ-2022 стало известно, что в одном из четвертьфиналов между собой сыграют сборные Хорватии и Бразилии.

Хорваты в 1/8 финала в серии пенальти прошли Японию, а бразильцы разгромили Южную Корею 4:1. Ранее определились две четвертьфинальные пары: Нидерланды - Аргентина, Франция - Англия.

Во вторник пройдут последние два матча 1/8 финала: Марокко - Испания, Португалия - Швейцария.

Четвертьфиналы ЧМ-2022

Нидерланды - Аргентина

Франция - Англия

Хорватия - Бразилия

Марокко - Испания vs Португалия - Швейцария