Известны три из четырех четвертьфинальных пар ЧМ-2022
Пока без крупных сенсаций
По итогам очередного игрового дня на ЧМ-2022 стало известно, что в одном из четвертьфиналов между собой сыграют сборные Хорватии и Бразилии.
Хорваты в 1/8 финала в серии пенальти прошли Японию, а бразильцы разгромили Южную Корею 4:1. Ранее определились две четвертьфинальные пары: Нидерланды - Аргентина, Франция - Англия.
Во вторник пройдут последние два матча 1/8 финала: Марокко - Испания, Португалия - Швейцария.
Четвертьфиналы ЧМ-2022
Нидерланды - Аргентина
Франция - Англия
Хорватия - Бразилия
Марокко - Испания vs Португалия - Швейцария
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