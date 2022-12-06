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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 01:15 | Обновлено 06 декабря 2022, 01:18
108
0

ПЕЛЕ: «Они сделали мой день полным счастья»

Легендарный экс-футболист – о победе сборной Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022

06 декабря 2022, 01:15 | Обновлено 06 декабря 2022, 01:18
108
0
ПЕЛЕ: «Они сделали мой день полным счастья»
Getty Images/Global Images Ukraine

82-летний бразильский бывший футболист Пеле поделился эмоциями от победы сборной Бразилии над командой Южной Кореи (4:1) в поединке 1/8 финала чемпионата мира 2022.

Как известно, после игры бразильские футболисты вынесли баннер с изображением Пеле. Сообщается, что легендарный экс-нападающий, находящийся сейчас в больнице, передал ответное послание через родственников.

«Смесь облегчения и счастья. Они сделали мой день полным счастья», – приводятся слова Пеле.

Ранее сообщалось, что Пеле находится в больнице в тяжелом состоянии.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Бразилии по футболу Бразилия - Южная Корея Пеле
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Источник Globoesporte
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