ПЕЛЕ: «Они сделали мой день полным счастья»

82-летний бразильский бывший футболист Пеле поделился эмоциями от победы сборной Бразилии над командой Южной Кореи (4:1) в поединке 1/8 финала чемпионата мира 2022.

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Как известно, после игры бразильские футболисты вынесли баннер с изображением Пеле. Сообщается, что легендарный экс-нападающий, находящийся сейчас в больнице, передал ответное послание через родственников.

«Смесь облегчения и счастья. Они сделали мой день полным счастья», – приводятся слова Пеле.

Ранее сообщалось, что Пеле находится в больнице в тяжелом состоянии.