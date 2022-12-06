ПЕЛЕ: «Они сделали мой день полным счастья»
Легендарный экс-футболист – о победе сборной Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022
82-летний бразильский бывший футболист Пеле поделился эмоциями от победы сборной Бразилии над командой Южной Кореи (4:1) в поединке 1/8 финала чемпионата мира 2022.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Как известно, после игры бразильские футболисты вынесли баннер с изображением Пеле. Сообщается, что легендарный экс-нападающий, находящийся сейчас в больнице, передал ответное послание через родственников.
«Смесь облегчения и счастья. Они сделали мой день полным счастья», – приводятся слова Пеле.
Ранее сообщалось, что Пеле находится в больнице в тяжелом состоянии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джон Фьюри считает, что разница в габаритах сделает свое дело
У бизнесмена проблемы