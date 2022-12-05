Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
Все готовятся встречать Роналду
Узбекский футболист Джалолиддин Машарипов, выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, заявил, что отдаст седьмой номер португальскому форварду Криштиану Роналду, если тот перейдет в команду.
«Я слышал, что клуб предложил контракт Криштиану Роналду. Он сам решит, переходить в клуб или нет. Роналду есть Роналду. Мы будем рады, если он возьмет седьмой номер. Игроков такого уровня необходимо уважать», — заявил Машарипов.
Ранее сообщалось, что португалец близок к переходу в «Аль-Наср».
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