Есть и кандидат. В Заре возможна тренерская рокировка

На старт весенней части сезона-2022/2023 луганская «Заря» может выйти под руководством нового главного тренера. Ожидается, что нидерландец Патрик ван Леувен вскоре покинет стан команды.

Заменить иностранца якобы будет призван Александр Бабич, который с лета этого находится без работы. Ранее он тренировал «Кривбасс», «Мариуполь» и «Черноморец».

Ван Леувен возглавил «Зарю» из Луганска перед стартом нынешнего сезона, подписав контракт до лета 2025 года. Первую часть сезона-20022/2023 луганская команда завершила на 4 месте в таблице УПЛ с 28 очками (8 побед, 4 ничьи, 4 поражения).