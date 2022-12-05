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Украина. Премьер лига
05 декабря 2022, 16:27 | Обновлено 05 декабря 2022, 16:28
1625
4

Есть и кандидат. В Заре возможна тренерская рокировка

Луганскую команду может покинуть Патрик ван Леувен

05 декабря 2022, 16:27 | Обновлено 05 декабря 2022, 16:28
1625
4
Есть и кандидат. В Заре возможна тренерская рокировка
УПЛ. Патрик ван Леувен

На старт весенней части сезона-2022/2023 луганская «Заря» может выйти под руководством нового главного тренера. Ожидается, что нидерландец Патрик ван Леувен вскоре покинет стан команды.

Заменить иностранца якобы будет призван Александр Бабич, который с лета этого находится без работы. Ранее он тренировал «Кривбасс», «Мариуполь» и «Черноморец».

Ван Леувен возглавил «Зарю» из Луганска перед стартом нынешнего сезона, подписав контракт до лета 2025 года. Первую часть сезона-20022/2023 луганская команда завершила на 4 месте в таблице УПЛ с 28 очками (8 побед, 4 ничьи, 4 поражения).

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Заря Луганск Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен Александр Бабич
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Источник Динамомания
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Oleksandr Onys
Якщо не хочете боротися за медалі, беріть Бабича
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+3
Gargantua
я так понимаю, что голандец сам хочет уйти.
не очень уютно ему.
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+1
BekXan
Бабич ви там накурені?
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+1
Фанькин кот
Ван Леувену нужно дать шанс. Пусть проведет с командой полноценные сборы, да и парочка трансферов на усиление защитной линии ох как нужна!
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0
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