Сложный год окончен. Заря отправилась в отпуск

«Заря» на официальном сайте объявила о том, что команда после матча чемпионата Украины против «Колоса», который завершился вничью 2:2, отправилась в отпуск.

Пока нет информации, где команда планирует провести тренировочный сбор, но к работе футболисты «Зари» должны вернуться в середине января.

Команда завершила первую часть сезона УПЛ на 4-м месте с отставанием в 7 очков от лидера «Днепра-1».