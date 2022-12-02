Украина. Премьер лига02 декабря 2022, 12:27 |
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Сложный год окончен. Заря отправилась в отпуск
Команда может отдохнуть
02 декабря 2022, 12:27 |
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«Заря» на официальном сайте объявила о том, что команда после матча чемпионата Украины против «Колоса», который завершился вничью 2:2, отправилась в отпуск.
Пока нет информации, где команда планирует провести тренировочный сбор, но к работе футболисты «Зари» должны вернуться в середине января.
Команда завершила первую часть сезона УПЛ на 4-м месте с отставанием в 7 очков от лидера «Днепра-1».
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я ожидал провала.
но хорошо укомплектовались и новый тренер довольно быстро поставил комбинационную игру