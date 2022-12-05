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  4. Конфликт у золотого поколения. Де Брюйне «оторван» от игроков Бельгии
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 13:20 |
1843
0

Конфликт у золотого поколения. Де Брюйне «оторван» от игроков Бельгии

Интервью полузащитника «Манчестер Сити» усугубило и так непростую ситуацию

05 декабря 2022, 13:20 |
1843
0
Конфликт у золотого поколения. Де Брюйне «оторван» от игроков Бельгии
Instagram. Кевин де Брюйне

Интервью бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне привело к конфликтам в сборной Бельгии во время ЧМ-2022.

Во время группового этапа ЧМ-2022 было опубликовано интервью с де Брюйне, в котором игрок заявил, что у Бельгии «нет шансов» победить на ЧМ-2022, потому что игроки команды «слишком стары». После поражения от Марокко (0:2) 35-летний защитник Ян Вертонген сказал, что у Бельгии «слишком стары» игроки атаки.

Кевина расстроила реакция на его слова. Он считает, что их вырвали из контекста. До интервью де Брюйне атмосфера в сборной Бельгии и так была непростой. После него ситуация усугубилась. Сообщалось, что игроки сборной Бельгии даже подрались в раздевалке: де Брюйне и Вертонген выясняли отношения, а Ромелу Лукаку пришлось вмешаться в их конфликт.

Источники сообщают, что де Брюйне «оторван» от всех остальных игроков сборной Бельгии. Он чувствовал себя некомфортно в атмосфере, которая настолько отличается от того, к чему он привык в «Манчестер Сити».

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Кевин де Брюйне Ян Вертонген Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник The Athletic
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