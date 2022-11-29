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  4. Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 11:28 | Обновлено 29 ноября 2022, 11:48
1517
2

Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии

В команде напряженная атмосфера

29 ноября 2022, 11:28 | Обновлено 29 ноября 2022, 11:48
1517
2
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, в сборной Бельгии возник серьезный конфликт между игроками после поражения 0:2 от Марокко во втором туре чемпионата мира в Катаре.

Возникла драка между Эденом Азаром, Кевином Де Брюйне и Яном Вертонгеном. Разнимать их пришлось Ромелу Лукаку. Конфликт возник не на ровном месте: Де Брюйне уже давно не разговаривает с Тибо Куртуа, Азар – с Леандро Троссардом, а у Лукаку конфликт с Миши Батшуайи.

Напомним, в третьем туре ЧМ-2022 сборная Бельгии 1 декабря сыграет с Хорватией.

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сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Эден Азар
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Источник RTL Info
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Комментарии 2
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AndiM
Куртуа виродок "любітєль" жінок своїх друзів. Я б на місці де брюйне давно б йому голову проломив або прострілив коліна. А з його грошима , йому навіть не треба це самому робити .
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