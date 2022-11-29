Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
В команде напряженная атмосфера
По информации СМИ, в сборной Бельгии возник серьезный конфликт между игроками после поражения 0:2 от Марокко во втором туре чемпионата мира в Катаре.
Возникла драка между Эденом Азаром, Кевином Де Брюйне и Яном Вертонгеном. Разнимать их пришлось Ромелу Лукаку. Конфликт возник не на ровном месте: Де Брюйне уже давно не разговаривает с Тибо Куртуа, Азар – с Леандро Троссардом, а у Лукаку конфликт с Миши Батшуайи.
Напомним, в третьем туре ЧМ-2022 сборная Бельгии 1 декабря сыграет с Хорватией.
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