Глава футбола Уругвая: «Кто-то кашлянул рядом с Роналду – пенальти»
Игнасио Алонсо недоволен судьями на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Глава Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо явно недоволен работой судей на ЧМ-2022:
«Два арбитра, которые допустили серьезные ошибки в матчах сборной Уругвая, больше не будут судить на чемпионате мира. В других группах тоже были скандалы.
Кто-то просто кашлянул рядом с Криштиану Роналду, а они ставят пенальти», – сказал Игнасио Алонсо в интервью Teledoce.
Скорее всего, президент Уругвайской футбольной ассоциации имел в виду падение форварда сборной Португалии в штрафной Ганы (3:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. Роналду открыл счет в той игре, реализовав этот пенальти.
А вот в нескольких спорных эпизодах во время матча Гана – Уругвай судьи принимали решения не в пользу уругвайских игроков, что, по мнению уругвайцев, и повлекло за собой вылет их сборной с ЧМ.
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