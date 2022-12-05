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05 декабря 2022, 10:59 |
302
0

Без Зинченко. Арсенал проиграл товарищеский матч клубу из Чемпионшипа

Лондонский клуб провел первую контрольную игру после паузы

05 декабря 2022, 10:59 |
302
0
Без Зинченко. Арсенал проиграл товарищеский матч клубу из Чемпионшипа
ФК Арсенал. Александр Зинченко

В воскресенье, 4 декабря, состоялся товарищеский матч между лондонским «Арсеналом» и клубом из Чемпионшипа «Уотфордом».

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Уотфорда». Отметим, что украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко не был привлечен к игре тренерским штабом команды.

О причинах отсутствия 25-летнего украинца пока ничего не известно. К слову, накануне украинец тренировался в общей группе лондонской команды наравне с остальными футболистами «Арсенала».

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Источник Sport.ua
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