Без Зинченко. Арсенал проиграл товарищеский матч клубу из Чемпионшипа

В воскресенье, 4 декабря, состоялся товарищеский матч между лондонским «Арсеналом» и клубом из Чемпионшипа «Уотфордом».

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Уотфорда». Отметим, что украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко не был привлечен к игре тренерским штабом команды.

О причинах отсутствия 25-летнего украинца пока ничего не известно. К слову, накануне украинец тренировался в общей группе лондонской команды наравне с остальными футболистами «Арсенала».