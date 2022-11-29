ВИДЕО. Арсенал вместе с Зинченко вернулся к тренировкам

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» начал тренировочные занятия с футболистами, которые не задействованы в составах своих национальных команд на ЧМ-2022 в Катаре.

К сожалению, национальная сборная Украины не поехала на ЧМ-2022, а это значит, что украинцы, выступающие заграницей, начинают подготовку к продолжению сезона.

Именно поэтому Александр Зинченко из «Арсенала» уже вовсю готовится к возобновлению сезона в Англии. Команда Микеля Артеты вернулась к работе, а пресс-служба «канониров» опубликовала на официальном ютуб-канале клуба видео с насыщенной тренировкой футболистов.

Игроки лондонцев провели разминку, а затем интенсивно работали с мячом.



Отметим, что в чемпионате Англии «Арсенал» идет на первом месте с 37 очками после 14 матчей. У «Манчестер Сити», который занимает вторую строчку АПЛ, на пять пунктов меньше.

Ранее стало известно, что «Арсенал» в третьем туре Кубка Англии сыграет с «Оксфорд Юнайтед».