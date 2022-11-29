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  4. Кубок Англии. Эвертон Миколенко ждет встреча с МЮ, Ман Сити сыграет с Челси
Англия
29 ноября 2022, 01:30 | Обновлено 29 ноября 2022, 01:53
186
2

Кубок Англии. Эвертон Миколенко ждет встреча с МЮ, Ман Сити сыграет с Челси

Известны пары третьего круга кубкового турнира

29 ноября 2022, 01:30 | Обновлено 29 ноября 2022, 01:53
186
2
Кубок Англии. Эвертон Миколенко ждет встреча с МЮ, Ман Сити сыграет с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Состоялась жеребьевка пар третьего раунда розыгрыша Кубка Англии.

Среди прочего ливерпульский «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед». Также в гостях свой матч проведет лондонский «Арсенал» украинца Александра Зинченко. Его ждет выездная встреча с «Оксфорд Юнайтед».

Также стоит выделить пару, в которой сойдутся финалисты предыдущего розыгрыша Кубка английской лиги, «Манчестер Сити» и «Челси» (трофей взяли «горожане», победив 2:0). Кроме этого, «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», а «Тоттенхэм» – «Портсмут».

Встречи третьего раунда Кубка Англии состоятся с 6 по 9 января 2023 года.

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Кубок Англии по футболу Эвертон Манчестер Сити Челси Арсенал Лондон Александр Зинченко Виталий Миколенко Ливерпуль Тоттенхэм Вулверхэмптон Портсмут
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Источник Sky Sports
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Комментарии 2
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nivavn
Давай спробую Вам допомогти. У країні Англії проводяться різноманітні спортивні змагання та турніри. Один з них - це футбол. Так от, напередодні, відбулося жеребкування пар третього раунду розіграшу Кубка Англії з футболу. І за допомоги сліпого жеребу, команда Евертон . яка базується у місті Ліверпуль зіграє на виїзді з «Манчестер Юнайтед» з англійського  міста Манчестер. Гра відбудеться на місцевому стадіоні «Олд-Траффорд», який вміщує 74310 глядачів.   А Миколенко молодець, шо втік з цієї ОПЖЗ кантори...
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Akkerman65
Не розумію назву статті.
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