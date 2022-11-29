Кубок Англии. Эвертон Миколенко ждет встреча с МЮ, Ман Сити сыграет с Челси
Известны пары третьего круга кубкового турнира
Состоялась жеребьевка пар третьего раунда розыгрыша Кубка Англии.
Среди прочего ливерпульский «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед». Также в гостях свой матч проведет лондонский «Арсенал» украинца Александра Зинченко. Его ждет выездная встреча с «Оксфорд Юнайтед».
Также стоит выделить пару, в которой сойдутся финалисты предыдущего розыгрыша Кубка английской лиги, «Манчестер Сити» и «Челси» (трофей взяли «горожане», победив 2:0). Кроме этого, «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», а «Тоттенхэм» – «Портсмут».
Встречи третьего раунда Кубка Англии состоятся с 6 по 9 января 2023 года.
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