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  4. В Китае перепродают билеты на ЧМ в 5 раз дороже. Виновата мафия и Месси
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 10:45 | Обновлено 05 декабря 2022, 10:48
1348
0

В Китае перепродают билеты на ЧМ в 5 раз дороже. Виновата мафия и Месси

Дело в том, что легендарный аргентинец играет на своем последнем Мундиале

05 декабря 2022, 10:45 | Обновлено 05 декабря 2022, 10:48
1348
0
В Китае перепродают билеты на ЧМ в 5 раз дороже. Виновата мафия и Месси
Instagram. Лионель Месси

Китайская мафия перепродает в пять раз дороже номинальной стоимости билеты на матч четвертьфинала чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

Сообщается, что представители китайской мафии пользуются тем, что текущий Мундиаль станет заключительным для звездного форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Перекупщики продают билеты за 4500 евро. Также продавцы предлагают премиум-пакеты за 7500 евро.

Отметим, что сборная Аргентины встретится в матче 1/4 финала с Нидерландами 9 декабря. Стартовые свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ранее Месси прокомментировал непростую победу своей сборной над Австралией.

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Источник Mundo Deportivo
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