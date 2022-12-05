В Китае перепродают билеты на ЧМ в 5 раз дороже. Виновата мафия и Месси

Китайская мафия перепродает в пять раз дороже номинальной стоимости билеты на матч четвертьфинала чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

Сообщается, что представители китайской мафии пользуются тем, что текущий Мундиаль станет заключительным для звездного форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Перекупщики продают билеты за 4500 евро. Также продавцы предлагают премиум-пакеты за 7500 евро.

Отметим, что сборная Аргентины встретится в матче 1/4 финала с Нидерландами 9 декабря. Стартовые свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ранее Месси прокомментировал непростую победу своей сборной над Австралией.