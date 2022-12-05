В Китае перепродают билеты на ЧМ в 5 раз дороже. Виновата мафия и Месси
Дело в том, что легендарный аргентинец играет на своем последнем Мундиале
Китайская мафия перепродает в пять раз дороже номинальной стоимости билеты на матч четвертьфинала чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.
Сообщается, что представители китайской мафии пользуются тем, что текущий Мундиаль станет заключительным для звездного форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
Перекупщики продают билеты за 4500 евро. Также продавцы предлагают премиум-пакеты за 7500 евро.
Отметим, что сборная Аргентины встретится в матче 1/4 финала с Нидерландами 9 декабря. Стартовые свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Ранее Месси прокомментировал непростую победу своей сборной над Австралией.
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