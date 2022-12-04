Месси прокомментировал непростую победу над Австралией
Лидер сборной Аргентины – о выходе в 1/4 финала чемпионата мира
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в 1/8 финала чемпионата мира над Австралией (2:1).
«Мы контролировали игру и могли заранее снять все вопросы. Кроме последнего сейва Мартинеса, у нас не было значительных проблем.
Я очень рад, что мы выиграли и сделали еще один шаг вперед. Времени на отдых было мало, и это вызывало опасения, ведь предполагалось, что в матче будет много борьбы. Мы сумели открыть счет, забить второй мяч и взять игру под контроль. Соперник тоже забил и усложнил нам жизнь в конце игры, но это естественно для чемпионата мира.
Чувства невероятны, классно делить этот момент с болельщиками. Знаем, на что они пошли ради того, чтобы приехать сюда – их энергетика просто невероятна.
Я сегодня узнал, что провел тысячный матч в карьере – живу моментом и наслаждаюсь тем, что мы прошли Австралию, рад, что уже оказались в четвертьфинале», – сказал Месси.
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