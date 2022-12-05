ФОТО. Динамо на ЧМ-2022. Болельщик с Индии поддерживает украинский клуб

С 21 ноября по 18 декабря в Катаре проходит ЧМ-2022 по футболу.

Украинская сборная не попала на этот Мундиаль. Тем не менее, частичка украинского футбола все-таки приехала на ЧМ.

Перед матчем 1/8 финала между Францией и Польшей возле стадиона «Эль-Тумама» в Дохе был замечен болельщик с символикой киевского «Динамо». Сообщается, что индиец имеет семью в Украине.

К слову, следующие матчи 1/8 финала ЧМ-2022 состоятся уже сегодня. Япония сыграет с Хорватией, а Бразилия встретится с Южной Кореей.