Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Динамо на ЧМ-2022. Болельщик с Индии поддерживает украинский клуб
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 10:15 |
1574
2

ФОТО. Динамо на ЧМ-2022. Болельщик с Индии поддерживает украинский клуб

Индиец имеет семью в Украине

05 декабря 2022, 10:15 |
1574
2
ФОТО. Динамо на ЧМ-2022. Болельщик с Индии поддерживает украинский клуб
FIFA World Cup

С 21 ноября по 18 декабря в Катаре проходит ЧМ-2022 по футболу.

Украинская сборная не попала на этот Мундиаль. Тем не менее, частичка украинского футбола все-таки приехала на ЧМ.

Перед матчем 1/8 финала между Францией и Польшей возле стадиона «Эль-Тумама» в Дохе был замечен болельщик с символикой киевского «Динамо». Сообщается, что индиец имеет семью в Украине.

К слову, следующие матчи 1/8 финала ЧМ-2022 состоятся уже сегодня. Япония сыграет с Хорватией, а Бразилия встретится с Южной Кореей.

По теме:
В Китае перепродают билеты на ЧМ в 5 раз дороже. Виновата мафия и Месси
Сенсационные и невероятные развязки на ЧУ-2022 по боксу в Ивано-Франковске
Напугали невесту. Стали известны детали ограбления дома Стерлинга
фото Динамо Киев сборная Франции по футболу сборная Польши по футболу Франция - Польша ЧМ-2022 по футболу болельщики
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
Футбол | 04 декабря 2022, 19:51 17
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне

«Горняки» надеются, что топ-клубы в процессе торгов существенно взвинтят стоимость вингера

Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04 декабря 2022, 19:30 0
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
Бокс | 04.12.2022, 16:06
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Футбол | 05.12.2022, 06:15
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Бокс | 05.12.2022, 08:39
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
написано что он ма родыну на Украине. То есть скорее всего гражданин Украины, читай украинец индусского происхождения.
Ответить
+1
maverik
Удивительно что Динамо шарф,должен был быть "САМОЙ НАРОДНОЙ ИЗ НАРОДНЫХ"  Шахтера быть 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
03.12.2022, 18:29
Бокс
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
04.12.2022, 00:15 26
Бокс
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
04.12.2022, 00:33 3
Бокс
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
04.12.2022, 04:40 19
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
05.12.2022, 01:40 2
Футбол
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
03.12.2022, 22:40 5
Бокс
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
03.12.2022, 13:25 6
Футбол
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
05.12.2022, 06:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности