ФОТО. Динамо на ЧМ-2022. Болельщик с Индии поддерживает украинский клуб
Индиец имеет семью в Украине
С 21 ноября по 18 декабря в Катаре проходит ЧМ-2022 по футболу.
Украинская сборная не попала на этот Мундиаль. Тем не менее, частичка украинского футбола все-таки приехала на ЧМ.
Перед матчем 1/8 финала между Францией и Польшей возле стадиона «Эль-Тумама» в Дохе был замечен болельщик с символикой киевского «Динамо». Сообщается, что индиец имеет семью в Украине.
К слову, следующие матчи 1/8 финала ЧМ-2022 состоятся уже сегодня. Япония сыграет с Хорватией, а Бразилия встретится с Южной Кореей.
A tu taka niespodzianka pod stadionem Al Thumama. Przed meczem Polska- Francja spotkałem Hindusa, który ma rodzinę na Ukrainie. Ma na sobie szalik Dynama Kijów. pic.twitter.com/DmyjSLvkF6— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) December 4, 2022
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