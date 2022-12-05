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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 05:15 | Обновлено 05 декабря 2022, 05:22
57
0

Вратарь Аргентины: «Нидерландам не стоит сбрасывать нас со счетов»

Эмилиано Мартинес – о предстоящем четвертьфинале Мундиаля в Катаре

05 декабря 2022, 05:15 | Обновлено 05 декабря 2022, 05:22
57
0
Вратарь Аргентины: «Нидерландам не стоит сбрасывать нас со счетов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Австралией (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022.

Аргентина вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет против сборной Нидерландов.

«Сегодня мы испытали определенные трудности, австралийцы очень высоко прессинговали и забили гол из ниоткуда, это стало для нас небольшой проблемой.

У нас будет сильный соперник в лице Нидерландов, но им тоже не стоит сбрасывать нас со счетов», - сказал Мартинес.

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