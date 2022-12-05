Вратарь Аргентины: «Нидерландам не стоит сбрасывать нас со счетов»
Эмилиано Мартинес – о предстоящем четвертьфинале Мундиаля в Катаре
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Австралией (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022.
Аргентина вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет против сборной Нидерландов.
«Сегодня мы испытали определенные трудности, австралийцы очень высоко прессинговали и забили гол из ниоткуда, это стало для нас небольшой проблемой.
У нас будет сильный соперник в лице Нидерландов, но им тоже не стоит сбрасывать нас со счетов», - сказал Мартинес.
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