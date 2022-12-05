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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 05 декабря 2022, 01:51
72
0

Гарри КЕЙН: «У нас отличный сплав опыта и молодости»

Форвард сборной Англии – о выходе в четвертьфинал чемпионата мира

05 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 05 декабря 2022, 01:51
72
0
Гарри КЕЙН: «У нас отличный сплав опыта и молодости»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу команды над Сенегалом (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022.

«По-настоящему тяжелый матч, а в плей-офф простых и не бывает. Мы показываем большую зрелость на протяжении турнира. С самого начала настрой был на высоте, и мы забили три хороших гола. Три матча на ноль подряд тоже очень важны для нас.

В моменте с голом у меня было очень много времени. Мяч доставили на блюдечке, идеально. Я нападающий, поэтому всегда рад забить.

Сейчас в команде у нас отличный сплав опыта и молодости. Еще одна победа в плей-офф, годами такие давались Англии нелегко. Насладимся этой победой, а затем переключим внимание на игру с Францией. Это будет очень тяжелая битва», - сказал Кейн.

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Источник BBC
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