Гарри КЕЙН: «У нас отличный сплав опыта и молодости»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу команды над Сенегалом (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022.

«По-настоящему тяжелый матч, а в плей-офф простых и не бывает. Мы показываем большую зрелость на протяжении турнира. С самого начала настрой был на высоте, и мы забили три хороших гола. Три матча на ноль подряд тоже очень важны для нас.

В моменте с голом у меня было очень много времени. Мяч доставили на блюдечке, идеально. Я нападающий, поэтому всегда рад забить.

Сейчас в команде у нас отличный сплав опыта и молодости. Еще одна победа в плей-офф, годами такие давались Англии нелегко. Насладимся этой победой, а затем переключим внимание на игру с Францией. Это будет очень тяжелая битва», - сказал Кейн.