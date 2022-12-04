Жиру признался в исполнении мечты детства в сборной Франции

Форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал тот факт, что он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, имея на своем счету 52 гола. Оливье, как известно, смог обойти Тьерри Анри, у которого 51 гол. Как известно, в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Польши (3:1) Жиру стал автором одного гола своей сборной.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Здесь моя жена, дети, а также друзья. Это было моей мечтой детства – обойти Тьерри Анри в такой обстановке. Многие говорили мне, что это случится, теперь я оставил это в прошлом. Теперь моя навязчивая идея – пройти с командой как можно дальше», – признался Жиру.

Команда Франции в четвертьфинале мундиаля в Катаре сыграет с победителем встречи Англия – Сенегал.