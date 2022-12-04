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  4. Жиру признался в исполнении мечты детства в сборной Франции
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 22:22 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:30
588
1

Жиру признался в исполнении мечты детства в сборной Франции

Французский нападающий – о своем бомбардирском достижении

04 декабря 2022, 22:22 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:30
588
1
Жиру признался в исполнении мечты детства в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал тот факт, что он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, имея на своем счету 52 гола. Оливье, как известно, смог обойти Тьерри Анри, у которого 51 гол. Как известно, в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Польши (3:1) Жиру стал автором одного гола своей сборной.

«Здесь моя жена, дети, а также друзья. Это было моей мечтой детства – обойти Тьерри Анри в такой обстановке. Многие говорили мне, что это случится, теперь я оставил это в прошлом. Теперь моя навязчивая идея – пройти с командой как можно дальше», – признался Жиру.

Команда Франции в четвертьфинале мундиаля в Катаре сыграет с победителем встречи Англия – Сенегал.

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Оливье Жиру сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Франция - Польша
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Источник L'Equipe
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