Жюль КУНДЕ: «Подобное больше не повторится»

Игрок обороны сборной Франции Жюль Кунде пояснил, почему он начал матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Польши в цепочкой на шее. Как известно, защитник провел на поле с запрещенным аксессуаром почти весь первый тайм.

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«Я забыл, что во время матчей запрещено носить цепи. Подобного больше не повторится», – заявил Кунде после поединка.

Напомним, матч 1/8 финала ЧМ-2022 Франция – Польша завершился победой действующих чемпионов мира со счетом 3:1.