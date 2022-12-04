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  4. Жюль КУНДЕ: «Подобное больше не повторится»
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 22:01 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:09
1477
1

Жюль КУНДЕ: «Подобное больше не повторится»

Французский защитник – о случившемся в матче с Польшей

04 декабря 2022, 22:01 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:09
1477
1
Жюль КУНДЕ: «Подобное больше не повторится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Игрок обороны сборной Франции Жюль Кунде пояснил, почему он начал матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Польши в цепочкой на шее. Как известно, защитник провел на поле с запрещенным аксессуаром почти весь первый тайм.

«Я забыл, что во время матчей запрещено носить цепи. Подобного больше не повторится», – заявил Кунде после поединка.

Напомним, матч 1/8 финала ЧМ-2022 Франция – Польша завершился победой действующих чемпионов мира со счетом 3:1.

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Жюль Кунде ЧМ-2022 по футболу Франция - Польша сборная Франции по футболу
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Mr.Budd
Тут полюбому технічна поразка)
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