ФОТО. Все-таки заметили. Защитника сборной Франции заставили снять цепочку

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Польши.

Защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел на игру 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей, не сняв золотую цепочку. На 42-й минуте игры его все-так заставили снять аксессуар.

Боковой арбитр заметил, что Кунде в цепочке, когда он хотел вбросить мяч из аута в концовке первого тайма. Судья сразу попросил игрока снять ее. Один из членов тренерского штаба сборной Франции помог защитнику избавиться от украшения.