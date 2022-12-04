ФОТО. Все-таки заметили. Защитника сборной Франции заставили снять цепочку
Жюль Кунде провел почти весь первый тайм с аксессуаром
В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Польши.
Защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел на игру 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей, не сняв золотую цепочку. На 42-й минуте игры его все-так заставили снять аксессуар.
Боковой арбитр заметил, что Кунде в цепочке, когда он хотел вбросить мяч из аута в концовке первого тайма. Судья сразу попросил игрока снять ее. Один из членов тренерского штаба сборной Франции помог защитнику избавиться от украшения.
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