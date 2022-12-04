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  4. ФОТО. Все-таки заметили. Защитника сборной Франции заставили снять цепочку
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 18:50 |
939
0

ФОТО. Все-таки заметили. Защитника сборной Франции заставили снять цепочку

Жюль Кунде провел почти весь первый тайм с аксессуаром

04 декабря 2022, 18:50 |
939
0
ФОТО. Все-таки заметили. Защитника сборной Франции заставили снять цепочку
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Польши.

Защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел на игру 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей, не сняв золотую цепочку. На 42-й минуте игры его все-так заставили снять аксессуар.

Боковой арбитр заметил, что Кунде в цепочке, когда он хотел вбросить мяч из аута в концовке первого тайма. Судья сразу попросил игрока снять ее. Один из членов тренерского штаба сборной Франции помог защитнику избавиться от украшения.

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Источник Sport.ua
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