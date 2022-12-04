ФОТО. А так можно? Игрок сборной Франции не снял аксессуар перед игрой

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Польши.

Защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел на игру 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей, не сняв золотую цепочку.

В одном из эпизодов первого тайма она выскочила из-под майки и ее было заметно во время телетрансляции. Странно, что бригада судей не проверила экипировку и внешний вид француза, ведь по правилам нельзя надевать что-то подобное на шею, ведь это может повлечь за собой травму.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию поединка Франция – Польша.