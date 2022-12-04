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  4. ФОТО. А так можно? Игрок сборной Франции не снял аксессуар перед игрой
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 17:40 |
4359
2

ФОТО. А так можно? Игрок сборной Франции не снял аксессуар перед игрой

Жюль Кунде вышел на поле в матче против Польши с золотой цепочкой

04 декабря 2022, 17:40 |
4359
2
ФОТО. А так можно? Игрок сборной Франции не снял аксессуар перед игрой
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Польши.

Защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел на игру 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей, не сняв золотую цепочку.

В одном из эпизодов первого тайма она выскочила из-под майки и ее было заметно во время телетрансляции. Странно, что бригада судей не проверила экипировку и внешний вид француза, ведь по правилам нельзя надевать что-то подобное на шею, ведь это может повлечь за собой травму.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию поединка Франция – Польша.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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DK1961
французикам можно, других бы наказали
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+2
Hater Is Here
Видалили мій коментар про кирилицю на табло. Цікаво, за що? Чи дійсно взяли скріншоти на руснявому ресурсі?
Ответить
+1
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