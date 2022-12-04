Президент Франции Макрон угадал точный счет и авторов голов в матче 1/8 ЧМ

В воскресенье, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Франции обыграла Польшу со счетом 3:1. Президент Франции точно угадал и итоговый счет встречи, и авторов забитых мячей.

«Думаю, что Дешам и его команда выйдут в следующий раунд, обыграв Польшу со счётом 3:1. Левандовски забьёт один гол, как и Мбаппе. Или, может быть, отличится Жиру, который хочет войти в историю. И будет интригой, кто забьёт третий гол сборной Франции», — сказал Макрон.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Франция – Польша – 3:1

Гол: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 – Левандовсьи, 90+9