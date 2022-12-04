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  4. Президент Франции Макрон угадал точный счет и авторов голов в матче 1/8 ЧМ
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 19:48 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:22
1384
1

Президент Франции Макрон угадал точный счет и авторов голов в матче 1/8 ЧМ

Можно было и матч не играть

04 декабря 2022, 19:48 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:22
1384
1
Президент Франции Макрон угадал точный счет и авторов голов в матче 1/8 ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Франции обыграла Польшу со счетом 3:1. Президент Франции точно угадал и итоговый счет встречи, и авторов забитых мячей.

«Думаю, что Дешам и его команда выйдут в следующий раунд, обыграв Польшу со счётом 3:1. Левандовски забьёт один гол, как и Мбаппе. Или, может быть, отличится Жиру, который хочет войти в историю. И будет интригой, кто забьёт третий гол сборной Франции», — сказал Макрон.

ЧМ-2022. 1/8 финала
Франция – Польша – 3:1
Гол: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 – Левандовсьи, 90+9

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Эммануэль Макрон Франция - Польша
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Источник Sport.ua
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Dar Veter
Лучше бы он угадал, сколько сейчас Украине надо танков и средств ПВО.
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