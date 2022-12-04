Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хлопнул дверью. Левандовски забил гол престижа в ворота Франции
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 18:59 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:31
1684
1

Хлопнул дверью. Левандовски забил гол престижа в ворота Франции

Поляк отметился на 90+9 минуте игры с пенальти

04 декабря 2022, 18:59 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:31
1684
1
Хлопнул дверью. Левандовски забил гол престижа в ворота Франции
Twitter. Роберт Левандовски

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».

На 44-й минуте игры форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру открыл счет в матче после выстрела в правый нижний угол ворот из штрафной. Под конец второго тайма форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил второй гол для своей команды после удара под перекладину. На 90+1 минуте звездный француз оформил дубль точным ударом в девятку. На 9 компенсированной минуте форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски забил гол престижа, сумев реализовать 11-метровый.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.

По теме:
Нет унынию. Польша в Катаре показала лучший результат за последние 36 лет
Без Стерлинга. Англия и Сенегал огласили стартовые составы
Президент Франции Макрон угадал точный счет и авторов голов в матче 1/8 ЧМ
сборная Франции по футболу сборная Польши по футболу ЧМ-2022 по футболу Франция - Польша Роберт Левандовски пенальти
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Футбол | 04 декабря 2022, 04:40 16
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»

Оскорбления Стойковича повлекла за собой схватку между игроками

Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны
Футбол | 04 декабря 2022, 19:14 0
Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны
Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны

Две легенды Аргентины

Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Бокс | 03.12.2022, 22:15
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»
Футбол | 04.12.2022, 14:40
Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»
Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Бокс | 04.12.2022, 00:15
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Бензар Євген
Це називається грюкнув? Може тихесенько призакрив без зайвого скрипіння?
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 08:00
Биатлон
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
03.12.2022, 22:57 41
Футбол
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
02.12.2022, 18:58 4
Футбол
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
03.12.2022, 21:31 5
Бокс
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 20
Футбол
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
03.12.2022, 18:06 10
Футбол
«Ты - следующий!» Фьюри вызвал Усика на бой за все титулы
«Ты - следующий!» Фьюри вызвал Усика на бой за все титулы
04.12.2022, 00:36 12
Бокс
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
04.12.2022, 02:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности