Хлопнул дверью. Левандовски забил гол престижа в ворота Франции

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

На 44-й минуте игры форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру открыл счет в матче после выстрела в правый нижний угол ворот из штрафной. Под конец второго тайма форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил второй гол для своей команды после удара под перекладину. На 90+1 минуте звездный француз оформил дубль точным ударом в девятку. На 9 компенсированной минуте форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски забил гол престижа, сумев реализовать 11-метровый.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.