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  4. ВИДЕО. В раздевалку. Жиру вывел французов вперед в игре с Польшей
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 17:49 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:59
1104
0

ВИДЕО. В раздевалку. Жиру вывел французов вперед в игре с Польшей

Форвард «Милана» забил на 44-й минуте игры

04 декабря 2022, 17:49 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:59
1104
0
ВИДЕО. В раздевалку. Жиру вывел французов вперед в игре с Польшей
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».

На 44-й минуте игры форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру открыл счет в матче после выстрела в правый нижний угол ворот из штрафной.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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