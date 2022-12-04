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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 18:10 |
872
0

Скоро рекорд. Льорис повторил достижение легендарных соотечественников

Вратарь сборной Франции играет 142-й матч за сборную Франции

04 декабря 2022, 18:10 |
872
0
Скоро рекорд. Льорис повторил достижение легендарных соотечественников
Twitter. Уго Льорис

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Польши.

Вратарь сборной Франции Уго Льорис повторил рекорд по числу матчей за национальную команду. Голкипер вышел в стартовом составе на игру. Эта встреча стала для него 142-й за сборную. Такое количество матчей и у Лилиана Тюрама.

Отметим, что Льорис также повторил рекорд по числу матчей за Францию на чемпионатах мира, который ранее принадлежал Тьерри Анри и Фабьену Бартезу. Теперь у всех троих игроков по 17 игр за сборную на мировых первенствах.

Если французы выйдут в четвертьфинал Мундиаля, то Льорис может стать рекордсменом по сыгранным встречам за национальную команду на чемпионатах мира.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию поединка Франция – Польша.

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Источник Sport.ua
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