Франция – Польша. Мбаппе против Левандовски. Стартовые составы команд

В воскресенье, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Франции и Польши.

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Игра Франция – Польша состоится в Дохе на стадионе «Аль-Тумама». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

Франция: Льорис, Эрнандес, Варан, Упомекано, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру

Польша: Щенсны, Кивиор, Глик, Берешински, Франковски, Крыховяк, Шимански, Кэш, Камински, Зелински, Левандовски

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.