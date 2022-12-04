Франция – Польша. Мбаппе против Левандовски. Стартовые составы команд
Поединок начнется 4 декабря в 17:00 по Киеву
В воскресенье, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Франции и Польши.
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Игра Франция – Польша состоится в Дохе на стадионе «Аль-Тумама». Начало – в 17:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд:
Франция: Льорис, Эрнандес, Варан, Упомекано, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру
Польша: Щенсны, Кивиор, Глик, Берешински, Франковски, Крыховяк, Шимански, Кэш, Камински, Зелински, Левандовски
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