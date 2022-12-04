Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Польша. Мбаппе против Левандовски. Стартовые составы команд
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 15:50 |
183
0

Франция – Польша. Мбаппе против Левандовски. Стартовые составы команд

Поединок начнется 4 декабря в 17:00 по Киеву

04 декабря 2022, 15:50 |
183
0
Франция – Польша. Мбаппе против Левандовски. Стартовые составы команд
Twitter

В воскресенье, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Франции и Польши.

Игра Франция – Польша состоится в Дохе на стадионе «Аль-Тумама». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

Франция: Льорис, Эрнандес, Варан, Упомекано, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру

Польша: Щенсны, Кивиор, Глик, Берешински, Франковски, Крыховяк, Шимански, Кэш, Камински, Зелински, Левандовски

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.

По теме:
Проблемы и в сборной? Роналду недоволен тренером Португалии
Япония – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
стартовые составы сборная Польши по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Франция - Польша
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Футбол | 04 декабря 2022, 04:40 17
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»

Оскорбления Стойковича повлекла за собой схватку между игроками

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Бокс | 03 декабря 2022, 22:40 5
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора

Смотрите вечером 3 декабря чемпионский бой за титул WBC в Лондоне

Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»
Футбол | 04.12.2022, 10:38
Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»
Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»
Исторический момент. Рух U-19 примет участие в Viareggio Cup
Футбол | 04.12.2022, 11:20
Исторический момент. Рух U-19 примет участие в Viareggio Cup
Исторический момент. Рух U-19 примет участие в Viareggio Cup
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Бокс | 03.12.2022, 22:15
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
04.12.2022, 02:13
Бокс
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
03.12.2022, 22:57 41
Футбол
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
03.12.2022, 11:28 10
Футбол
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 20
Футбол
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
03.12.2022, 18:29
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 08:00
Биатлон
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
02.12.2022, 18:36 6
Футбол
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
04.12.2022, 00:32 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности