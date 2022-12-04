Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не машины, но сойдет. Известно, что получат англичане за победу на ЧМ
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 14:20 |
344
0

Не машины, но сойдет. Известно, что получат англичане за победу на ЧМ

Игрокам сборной Англии положены бонусы за за выход в каждый последующий раунд ЧМ-2022

04 декабря 2022, 14:20 |
344
0
Не машины, но сойдет. Известно, что получат англичане за победу на ЧМ
Twitter

Каждый игрок сборной Англии получит 400-450 тысяч фунтов в случае победы на чемпионате мира в Катаре.

Сообщается, что англичанам положены бонусы за выход в каждый последующий раунд ЧМ-2022. Таким образом, в случае победы игроки получат по 400-450 тысяч фунтов каждый.

К слову, 4 декабря Англия встретится с Сенегалом в 1/8 финала чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Отметим, что ранее футболистам Саудовской Аравии подарили машини за победу над сборной Аргентины.

По теме:
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
Япония – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Месси прокомментировал непростую победу над Австралией
сборная Англии по футболу ЧМ-2022 по футболу призовые
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Избитый ЧИСОРА – Фьюри: «Спасибо за возможность»
Бокс | 04 декабря 2022, 08:35 1
ФОТО. Избитый ЧИСОРА – Фьюри: «Спасибо за возможность»
ФОТО. Избитый ЧИСОРА – Фьюри: «Спасибо за возможность»

38-летний британец снова подрался за титул, но снова проиграл

Исторический момент. Рух U-19 примет участие в Viareggio Cup
Футбол | 04 декабря 2022, 11:20 0
Исторический момент. Рух U-19 примет участие в Viareggio Cup
Исторический момент. Рух U-19 примет участие в Viareggio Cup

Львовяне станут всего лишь третьим представителем Украины в истории соревнования

ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
Бокс | 03.12.2022, 21:31
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
Бокс | 04.12.2022, 02:13
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Бокс | 03.12.2022, 22:40
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
04.12.2022, 03:00
Бокс
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
03.12.2022, 18:06 9
Футбол
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
03.12.2022, 22:15 7
Бокс
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
02.12.2022, 18:58 4
Футбол
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
04.12.2022, 04:40 17
Футбол
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 20
Футбол
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
04.12.2022, 00:32 11
Бокс
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
03.12.2022, 18:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности