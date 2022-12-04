Не машины, но сойдет. Известно, что получат англичане за победу на ЧМ

Каждый игрок сборной Англии получит 400-450 тысяч фунтов в случае победы на чемпионате мира в Катаре.

Сообщается, что англичанам положены бонусы за выход в каждый последующий раунд ЧМ-2022. Таким образом, в случае победы игроки получат по 400-450 тысяч фунтов каждый.

К слову, 4 декабря Англия встретится с Сенегалом в 1/8 финала чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Отметим, что ранее футболистам Саудовской Аравии подарили машини за победу над сборной Аргентины.