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ATP
04 декабря 2022, 12:27 | Обновлено 04 декабря 2022, 12:43
667
0

Монфис рассказал, почему передумал играть до 40 лет

Муж Элины Свитолиной становится настоящим семьянином

04 декабря 2022, 12:27 | Обновлено 04 декабря 2022, 12:43
667
0
Монфис рассказал, почему передумал играть до 40 лет
Twitter. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, почему не будет играть в новом сезоне на Открытом чемпионате Австралии.

«Думаю вы знаете, что есть такое понятие, как защищенный рейтинг, когда ты не выступаешь в течении определенного количества месяцев. Я знаю, что если я хочу воспользоваться им, то мне придется не играть на Australian Open, чтобы достичь необходимых шести месяцев, и собственно это и будет моим решением.

2023 год – важен для меня. Это год своеобразного перехода между моими травмами и тем, чтобы вновь быть конкурентоспособным и чтобы попытаться квалифицироваться в Париж на Олимпиаду-2024. Я бы не хотел пропустить этот Олимпийский турнир – он был бы для меня последним. Я надеюсь, что 2024 год не будет для меня последним, но, вполне вероятно, что следующий после него, таковым уже станет. Раньше я говорил, что хочу играть до 40 лет, но чем больше времени я провожу с дочерью, тем больше думаю, что, вероятно, буду выступать немного меньше», – сказал 36-летний Монфис.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.

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Источник Большой теннис Украины
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