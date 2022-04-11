Гаэль МОНФИС: «Хочу играть до 40 лет»

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, почему снялся с Мастерса в Монте-Карло.



«Уже несколько дней я чувствовал боль. На самом деле, еще с Майами у меня болела стопа, но несмотря на это, я все равно провел хорошую неделю тренировок на кортах в Монако. Каждый день я был очень осторожен, но последний результат МРТ показал, что мне нет смысла играть. На данном этапе моей карьеры для меня будет лучше отдохнуть, чтобы убедиться, что я смогу попытаться побороться за свои главные цели в сезоне. К сожалению, поэтому мне и пришлось сняться с соревнований.



Знал ли я, что Жо-Вилфрид Цонга планирует закончить карьеру? Да, он говорил мне об этом до того, как сделал официальное заявление. Но даже тогда, когда озвучивал это мне лично, это еще было неофициально. А уже после того, как объявил эту новость публично, тогда я написал ему сообщение, мол, о, Господи, теперь это происходит по-настоящему. Я могу понять все его причины. Вчера мы с ним тренировались, несмотря на мою стопу, которая болела. Я сказал, что должен это сделать. Это последние моменты, которые мы можем провести вместе как игроки. Я бы хотел видеть его действующим игроком еще немного дольше. Это тяжело, потому что он мой друг и сейчас у меня такие эмоции как у болельщика.



Буду ли я последним из моего поколения французских игроков, кто завершит карьеру? Это не то, к чему я стремлюсь, но, думаю, что я буду одним из последних. Я хочу играть еще как минимум четыре года. Не думаю, что Жиль Симон или Ришар Гаске планируют играть столько же. Получается, что я хотел бы играть еще лет пять, если считать и нынешний сезон. Я бы хотел дойти до 40 лет, будучи игроком. Поэтому я забочусь о своем организме и если что-то болит, стараюсь подойти к этому с умом. Еще года четыре я с легкостью буду оставаться трудным соперником для этих молодых игроков», – сказал Монфис.