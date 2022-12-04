Он ударил директора ФИФА. Что грозит игроку Уругвая за его поведение?

В пятницу, 2 декабря, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Уругвая и Ганы. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу уругвайцев, но эта победа все равно не позволила им выйти в плей-офф.

После матча защитник южноамериканской сборной Хосе Мария Хименес, пытаясь прорваться к судье Даниэлю Зиберту и выяснить с ним отношения, ударил локтем в голову директора ФИФА и одного из организаторов турнира Колина Смита. Затем футболист мадридского «Атлетико» выкрикнул несколько фраз, в которых содержались нецензурные выражения и слово «воры».

Если будет подтверждено, что удар Хименеса локтем включен в протокол или отчет, игрок будет подвергнут санкциям, которые могут достичь 15-матчевой дисквалификации (согласно статье 12 Дисциплинарного кодекса ФИФА), по условиям, которые предъявляются.

Если он не рассматривается как официальное лицо матча, срок дисквалификации может быть снижен до трех матчей. Также игрок может быть дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на сумму 20 тыс. швейцарских франков за выкрики на адрес арбитров.