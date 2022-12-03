ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
Хосе Мария Хименес еще и оскорбил организаторов ЧМ-2022 по футболу
В пятницу, 2 декабря, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Ганы и Уругвая. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу уругвайцев, но эта победа все равно не позволила им выйти в 1/8 финала Мундиаля.
После матча защитник южноамериканской сборной Хосе Мария Хименес, пытаясь прорваться к судье Даниэлю Зиберту и выяснить с ним отношения, ударил локтем в голову директора ФИФА и одного из организаторов турнира Колина Смита. Затем футболист мадридского «Атлетико» выкрикнул несколько фраз, в которых содержались нецензурные выражения и слово «воры».
Скорее всего, в отношении уругвайца откроют дисциплинарное дело. Тогда ему грозит серьезный штраф и дисквалификация.
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