ФОТО. Два ассиста и гол. Назван лучший игрок матча Нидерланды – США

В субботу, 3 декабря, сборная Нидерланды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 обыграла команду США.

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Правый защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис поучаствовал во всех взятиях ворот американцев и заслужено стал лучшим игроком матча.

Любопытно, что на лице 26-летний игрок «Интера» совсем нет эмоций после выхода в 1/4 финала чемпионата мира.