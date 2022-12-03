Чемпионат мира03 декабря 2022, 19:43 |
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ФОТО. Два ассиста и гол. Назван лучший игрок матча Нидерланды – США
Дензел Дюмфрис провел очень сильную встречу
03 декабря 2022, 19:43 |
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В субботу, 3 декабря, сборная Нидерланды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 обыграла команду США.
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Правый защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис поучаствовал во всех взятиях ворот американцев и заслужено стал лучшим игроком матча.
Любопытно, что на лице 26-летний игрок «Интера» совсем нет эмоций после выхода в 1/4 финала чемпионата мира.
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