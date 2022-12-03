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  4. ФОТО. Два ассиста и гол. Назван лучший игрок матча Нидерланды – США
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 19:43 |
399
0

ФОТО. Два ассиста и гол. Назван лучший игрок матча Нидерланды – США

Дензел Дюмфрис провел очень сильную встречу

03 декабря 2022, 19:43 |
399
0
ФОТО. Два ассиста и гол. Назван лучший игрок матча Нидерланды – США
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

В субботу, 3 декабря, сборная Нидерланды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 обыграла команду США.

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Правый защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис поучаствовал во всех взятиях ворот американцев и заслужено стал лучшим игроком матча.

Любопытно, что на лице 26-летний игрок «Интера» совсем нет эмоций после выхода в 1/4 финала чемпионата мира.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Нидерландов по футболу Дензел Дюмфрис Нидерланды - США
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Источник Sport.ua
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