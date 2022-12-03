Игорь ЦЫГАНЫК: «Павелко держит в заложниках украинский футбол»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык прокомментировал жалобы президента УАФ Андрея Павелко в ФИФА и УЕФА на давление со стороны украинских властей.

«От руководства УАФ раздаются тезисы «если бы не мы, то…» и начинается шантаж по ЧМ-2030. Скажу так – чтобы Украина не упустила возможность проведения ЧМ-2030, нужно как можно быстрее закончить с коррупцией и схемами. Украинским футболом нельзя жонглировать и использовать в своих целях.

Угрозами о потере ЧМ Павелко фактически шантажирует власть и страну. Не на него давят. Он жмет. И держит в заложниках украинский футбол от болельщиков до ассоциаций. В коррупционный террор еще и информационный. Вымогателям сами знаете где место. И, кажется, он до этого близко», – написал Цыганык в твиттере.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Андрея Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ.

Как известно, на днях Печерский суд Киева избрал действующему президенту УАФ Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за футбольного чиновника уже внесен.