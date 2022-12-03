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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 19:07 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:13
356
0

Первый на ЧМ-2022. Дюмфрис сделал три результативных действия в матче с США

Дензел выдал топовый перформанс

03 декабря 2022, 19:07 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:13
356
0
Первый на ЧМ-2022. Дюмфрис сделал три результативных действия в матче с США
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

В субботу, 3 декабря, сборная Нидерланды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 обыграла команду США.

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Правый защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис поучаствовал во всех взятиях ворот американцев.

В первом тайме 26-летний игрок «Интера» отдал два ассиста на Мемфиса Депая и на Дейли Блинда. А во второй половине встречи уже сам отличился голов. На 81-й минуте он забил после результативной передачи того же Блинда.

Из нидерландцев на таком уровне что-то подобное ранее делали лишь два футболиста: Роб Ренсенбринк (дважды в 1978 году) и Йохан Кройфф (в 1974 году).

Отметим, что на ЧМ-2022 до этого ни один футболист за матч не делал три результативных действия.

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Дензел Дюмфрис ЧМ-2022 по футболу сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - США
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Источник Sport.ua
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