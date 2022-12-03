Нидерланды – США. Гакпо и Депай выйдут в основе
Стали известны составы команд на матч
Сегодня, 3 декабря, сборная Нидерландов в стартовом матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года сыграет с командой США. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Поединок состоится в Аль-Райяне на стадионе «Халифа Интернешнл». Арбитр матча – бразилец Вилтон Сампайо.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Нидерланды: Нопперт, Тимбер, Ван Дейк, Аке, Клаассен, Де Роон, Блинд, Де Йонг, Дюмфрис, Гакпо, Депай
США: Тернер, Дест, Зиммерман, Адамс, Робинсон, Муса, МакКенни, Феррейра, Пулишич, Рим, Веа
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Четыре украинца квалифицировались в гонку преследования
Смотрите вечером 3 декабря чемпионский бой за титул WBC в Лондоне