Нидерланды – США. Гакпо и Депай выйдут в основе

Сегодня, 3 декабря, сборная Нидерландов в стартовом матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года сыграет с командой США. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Поединок состоится в Аль-Райяне на стадионе «Халифа Интернешнл». Арбитр матча – бразилец Вилтон Сампайо.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, Ван Дейк, Аке, Клаассен, Де Роон, Блинд, Де Йонг, Дюмфрис, Гакпо, Депай

США: Тернер, Дест, Зиммерман, Адамс, Робинсон, Муса, МакКенни, Феррейра, Пулишич, Рим, Веа