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03 декабря 2022, 13:21 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:33
339
0

Мусиала – лучший дриблер группового этапа ЧМ

Германии это не помогло

03 декабря 2022, 13:21 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:33
339
0
Мусиала – лучший дриблер группового этапа ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал лучшим среди всех игроков группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре по обводкам. Немецкйи игрок опередил всех с большим отрывом.

ТОП-5 лидеров по обводкам

1. Джамал Мусиала (19 обводок, Германия);
2. Альфонсо Дэвис (11, Канада);
3. Мохаммед Кудус (10, Гана);
4. Анхель Ди Мария (9, Аргентина);
5. Килиан Мбаппе (8, Франция).
5. Лионель Месси (8, Аргентина)
5. Исмаила Сарр (8, Сенегал)

Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022

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Джамал Мусиала
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Источник Sport.ua
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