Мусиала – лучший дриблер группового этапа ЧМ

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал лучшим среди всех игроков группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре по обводкам. Немецкйи игрок опередил всех с большим отрывом.

ТОП-5 лидеров по обводкам

1. Джамал Мусиала (19 обводок, Германия);

2. Альфонсо Дэвис (11, Канада);

3. Мохаммед Кудус (10, Гана);

4. Анхель Ди Мария (9, Аргентина);

5. Килиан Мбаппе (8, Франция).

5. Лионель Месси (8, Аргентина)

5. Исмаила Сарр (8, Сенегал)

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