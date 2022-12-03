Мусиала – лучший дриблер группового этапа ЧМ
Германии это не помогло
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал лучшим среди всех игроков группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре по обводкам. Немецкйи игрок опередил всех с большим отрывом.
ТОП-5 лидеров по обводкам
1. Джамал Мусиала (19 обводок, Германия);
2. Альфонсо Дэвис (11, Канада);
3. Мохаммед Кудус (10, Гана);
4. Анхель Ди Мария (9, Аргентина);
5. Килиан Мбаппе (8, Франция).
5. Лионель Месси (8, Аргентина)
5. Исмаила Сарр (8, Сенегал)
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
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