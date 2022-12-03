КРООС: «Германия не должна дважды подряд вылетать после группового этапа»

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал вылет команды с чемпионата мира.

Напомним, немцы остановили свои выступления на турнире на стадии группового этапа, заняв третье место в квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

«Германия не должна дважды подряд вылетать с чемпионата мира на групповом этапе. На мой взгляд, проблема состоит не в качестве игроков, а в отсутствии автоматизма и устойчивости», - сказал Кроос.

Напомним, у самого Крооса в конце сезона заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Игрок объявил о завершении международной карьеры после Евро-2020.