КРООС: «Германия не должна дважды подряд вылетать после группового этапа»
Экс-хавбек сборной Германии – о фиаско на двух последних Мундиалях
Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал вылет команды с чемпионата мира.
Напомним, немцы остановили свои выступления на турнире на стадии группового этапа, заняв третье место в квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
«Германия не должна дважды подряд вылетать с чемпионата мира на групповом этапе. На мой взгляд, проблема состоит не в качестве игроков, а в отсутствии автоматизма и устойчивости», - сказал Кроос.
Напомним, у самого Крооса в конце сезона заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Игрок объявил о завершении международной карьеры после Евро-2020.
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