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  4. Кейлор НАВАС: «После пропущенных голов фанаты оскорбляют наших матерей»
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 02:20 | Обновлено 03 декабря 2022, 03:19
197
0

Кейлор НАВАС: «После пропущенных голов фанаты оскорбляют наших матерей»

Вратарь сборной Коста-Рики раскритиковал болельщиков сборной

03 декабря 2022, 02:20 | Обновлено 03 декабря 2022, 03:19
197
0
Кейлор НАВАС: «После пропущенных голов фанаты оскорбляют наших матерей»
Instagram. Кейлор Навас

Вратарь сборной Коста-Рики по футболу Кейлор Навас рассказал об отношении болельщиков к игрокам команды:

«Настоящий фанат футбола – это тот, кто поддерживает в трудные минуты. Но наша культура не такая. Я очень хочу, чтобы она изменилась. Но пока так, как есть. После гола болельщики празднуют и обнимают друг друга, а затем после пропущенного – плохо. Они высказываются и срут на наших мам.

Звучит плохо, но это правда. Возможно, мне не следовало использовать это слово, но футболисты переживают это на собственной коже. Мы не хотим проигрывать, мы хотим побеждать. Или вы думаете иначе? Я хочу победить Испанию, Германию, всех и стать чемпионами мира.

Люди не понимают, что перед нами очень сильный и статусный соперник, что это игроки высокого уровня, которых многие видят только по телевизору, они играют в Лиге чемпионов, и некоторые - чемпионы мира. Это не оправдание, это реальность».

Отметим, что Коста-Рика не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 по футболу с группы, где также находились сборные Испании, Германии и Японии. В последнем туре костариканцы уступили немцам со счетом 2:4.

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Кейлор Навас сборная Коста-Рики по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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