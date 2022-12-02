ФОТО. Вулкан эмоций. Как Неймар болел за Бразилию в игре с Камеруном

В пятницу, 2 декабря, состоялся матч 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснили сборные Бразилии и Камеруна. Встреча завершилась сенсационной победой представителей Африки со счетом 1:0.

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С трибуны за перипетиями поединка наблюдал нападающий бразильской команды Неймар. Он в настоящий момент не может помочь своим партнерам на поле, так как травмирован – в матче 1-го тура мундиаля с Сербией (2:0) он повредил голеностоп.

За своих 30-летний нападающий парижского клуба «ПСЖ» переживал по-бразильски – эмоционально и страстно, а эмоции даже не думал скрывать или сдерживать.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Катаре сейчас развлекается лже-Неймар.