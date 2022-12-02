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  4. Сербы – домой, Бразилия и Швейцария в плей-офф. Турнирная таблица группы G
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 23:20 |
654
1

Сербы – домой, Бразилия и Швейцария в плей-офф. Турнирная таблица группы G

Завершился групповой этап ЧМ-2022

02 декабря 2022, 23:20 |
654
1
Сербы – домой, Бразилия и Швейцария в плей-офф. Турнирная таблица группы G
Getty Images/Global Images Ukraine

Групповой этап чемпионата мира 2022 года завершался матчами третьего тура в группе G. Сборная Камеруна минимально обыграла полурезервный состав сборной Бразилии, но это не помогло африканцам выйти в плей-офф, равно как и не лишило бразильцев первого места в группе.

В параллельном матче Швейцария обыграла Сербию 3:2, и отправилась в плей-офф со второго места. Сербы с 1 баллом стали последними в группе.

Итоговая турнирная таблица группы G:

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Источник Sport.ua
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Сергій Лаврик
Серби, це карма! Нічого було підтримувати Па Рашу!
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