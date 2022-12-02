Чемпионат мира02 декабря 2022, 23:20 |
654
1
Сербы – домой, Бразилия и Швейцария в плей-офф. Турнирная таблица группы G
Завершился групповой этап ЧМ-2022
02 декабря 2022, 23:20 |
654
1
Групповой этап чемпионата мира 2022 года завершался матчами третьего тура в группе G. Сборная Камеруна минимально обыграла полурезервный состав сборной Бразилии, но это не помогло африканцам выйти в плей-офф, равно как и не лишило бразильцев первого места в группе.
В параллельном матче Швейцария обыграла Сербию 3:2, и отправилась в плей-офф со второго места. Сербы с 1 баллом стали последними в группе.
Итоговая турнирная таблица группы G:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 декабря 2022, 18:58 4
Сон Хын Мин и Ко вышли в плей-офф чемпионата мира 2022
Футбол | 02 декабря 2022, 22:19 2
У уругвайского нападающего могут быть проблемы
Футбол | 02.12.2022, 19:10
Футбол | 02.12.2022, 23:02
Война | 02.12.2022, 13:11
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Серби, це карма! Нічого було підтримувати Па Рашу!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.12.2022, 10:30 5
02.12.2022, 18:36 4
01.12.2022, 18:56 35
01.12.2022, 07:20 1
01.12.2022, 15:00 4
01.12.2022, 21:35
01.12.2022, 19:54 4
01.12.2022, 20:49 3