Сербы – домой, Бразилия и Швейцария в плей-офф. Турнирная таблица группы G

Групповой этап чемпионата мира 2022 года завершался матчами третьего тура в группе G. Сборная Камеруна минимально обыграла полурезервный состав сборной Бразилии, но это не помогло африканцам выйти в плей-офф, равно как и не лишило бразильцев первого места в группе.

В параллельном матче Швейцария обыграла Сербию 3:2, и отправилась в плей-офф со второго места. Сербы с 1 баллом стали последними в группе.

Итоговая турнирная таблица группы G: