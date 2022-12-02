Уругвай прервал череду участий в плей-офф чемпионатов мира

В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022, проходящего в Катаре, сборная Уругвая выяснила отношения с командой Ганы. Южноамериканцы добились победы со счетом 2:0, но не смогли финишировать выше третьего места в группе Н – их опередила команда Южной Кореи, которая в параллельном матче обыграла Португалию (2:1).

Таким образом, уругвайская сборная осталась без места в плей-офф мундиаля впервые с 2002 года. В ЧМ-2006, который проходил в Германии, уругвайцы не участвовали, так как не прошли отбор. А четырьмя годами ранее – в 2002 году - они также завершили свои выступления на стадии группового этапа.