Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уругвай прервал череду участий в плей-офф чемпионатов мира
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 20:14 | Обновлено 02 декабря 2022, 20:23
458
0

Уругвай прервал череду участий в плей-офф чемпионатов мира

Луис Суарес и компания покидают Катар

02 декабря 2022, 20:14 | Обновлено 02 декабря 2022, 20:23
458
0
Уругвай прервал череду участий в плей-офф чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022, проходящего в Катаре, сборная Уругвая выяснила отношения с командой Ганы. Южноамериканцы добились победы со счетом 2:0, но не смогли финишировать выше третьего места в группе Н – их опередила команда Южной Кореи, которая в параллельном матче обыграла Португалию (2:1).

Таким образом, уругвайская сборная осталась без места в плей-офф мундиаля впервые с 2002 года. В ЧМ-2006, который проходил в Германии, уругвайцы не участвовали, так как не прошли отбор. А четырьмя годами ранее – в 2002 году - они также завершили свои выступления на стадии группового этапа.

По теме:
Камерун – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сербия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фернанду САНТУШ: «Корейский игрок оскорблял Роналду»
ЧМ-2022 по футболу сборная Уругвая по футболу Луис Суарес Гана - Уругвай
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Opta
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камерун – Бразилия. Без Ришарлисона. Известны стартовые составы команд
Футбол | 02 декабря 2022, 19:45 0
Камерун – Бразилия. Без Ришарлисона. Известны стартовые составы команд
Камерун – Бразилия. Без Ришарлисона. Известны стартовые составы команд

Поединок начнется в 21:00 по Киеву

Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
Футбол | 01 декабря 2022, 23:15 21
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E

Сборная Германии снова вылетает на групповом этапе ЧМ

Крах Бундестима. Германия обыграла Коста-Рику, но в плей-офф не вышла
Футбол | 01.12.2022, 22:57
Крах Бундестима. Германия обыграла Коста-Рику, но в плей-офф не вышла
Крах Бундестима. Германия обыграла Коста-Рику, но в плей-офф не вышла
Кандидатуру Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ
Футбол | 02.12.2022, 15:59
Кандидатуру Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ
Кандидатуру Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 02.12.2022, 12:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
01.12.2022, 20:49 3
Война
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
02.12.2022, 00:05 1
Футбол
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
01.12.2022, 15:51 13
Биатлон
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
02.12.2022, 03:43 16
Футбол
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
01.12.2022, 00:05 12
Футбол
«Массированный ракетный удар». ВСУ предупредили о планах врага
«Массированный ракетный удар». ВСУ предупредили о планах врага
02.12.2022, 13:11
Война
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
30.11.2022, 17:52 19
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
02.12.2022, 01:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности