Сербия – Швейцария. Известны стартовые составы на решающий матч в группе G
Поединок начнется в 21:00 по Киеву
В пятницу, 2 декабря, в Дохе на стадионе 974 состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Сербии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
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Стали известны стартовые составы команд:
Сербия: В. Милинокович‑Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, С. Милинкович‑Савич, Влахович.
Швейцария: Кобель, Видмер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Шер, Родригес, Соу, Варгас, Шакири.
Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию матча.
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