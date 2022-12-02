Сербия – Швейцария. Известны стартовые составы на решающий матч в группе G

В пятницу, 2 декабря, в Дохе на стадионе 974 состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Сербии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Стали известны стартовые составы команд:

Сербия: В. Милинокович‑Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, С. Милинкович‑Савич, Влахович.

Швейцария: Кобель, Видмер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Шер, Родригес, Соу, Варгас, Шакири.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию матча.

LIVE-трансляція матчу Сербія - Швейцарія Parimatch Ukraine!