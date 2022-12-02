Чемпионат мира02 декабря 2022, 19:25 | Обновлено 02 декабря 2022, 19:31
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Группа Н. Южная Корея оставила Уругвай за бортом плей-офф
Португалия заняла первое место в квартете
02 декабря 2022, 19:25 | Обновлено 02 декабря 2022, 19:31
469
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Сегодня, 2 декабря, матчами третьего тура завершилась борьба за ЧМ-2022 в группе Н. Сборная Южной Кореи на последних минутах вырвала победу 2:1 над Португалией, а вместе с ней – и путевку в плей-офф.
В параллельном матче Уругвай обыграл Гану 2:0, однако этого оказалось недостаточно: Суаресу и компании нужен был еще один гол для того, чтобы попасть в 1/8 финала. Сборная Ганы с 3 очками финишировала последней в группе.
Итоговая турнирная таблица группы Н:
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Комментарии 2
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Хоч тут порадували! Сподіваюся що за Уругваєм корейці покарають і бразильців, хоч надія слабка.
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