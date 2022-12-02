Группа Н. Южная Корея оставила Уругвай за бортом плей-офф

Сегодня, 2 декабря, матчами третьего тура завершилась борьба за ЧМ-2022 в группе Н. Сборная Южной Кореи на последних минутах вырвала победу 2:1 над Португалией, а вместе с ней – и путевку в плей-офф.

В параллельном матче Уругвай обыграл Гану 2:0, однако этого оказалось недостаточно: Суаресу и компании нужен был еще один гол для того, чтобы попасть в 1/8 финала. Сборная Ганы с 3 очками финишировала последней в группе.

Итоговая турнирная таблица группы Н: