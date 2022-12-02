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  4. Болбой Кривбасса: «Некоторые из Днепра-1 угрожали физической расправой»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2022, 19:10 |
666
5

Болбой Кривбасса: «Некоторые из Днепра-1 угрожали физической расправой»

Сергей Милобог – про инцидент в матче «Кривбасса» и «Днепра-1»

02 декабря 2022, 19:10 |
666
5
Болбой Кривбасса: «Некоторые из Днепра-1 угрожали физической расправой»
ФК Кривбаcс. Сергей Милобог

Один из болбоев криворожского «Кривбасса» Сергей Милобог отреагировал на недавние слова главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера, который после поражения своей команды в Кривом Роге (1:2) обвинил в таком результате болбоев:

«Почти весь матч они оскорбляли нас и выкрикивали нецензурные высказывания. А в одном из моментов игрок «Днепра-1» Гуцуляк вообще вырвал мяч из моих рук. При этом главный тренер днепрян Александр Кучер просто нецензурно обругал меня. А некоторые из персонала днепрян со скамейки запасных вообще угрожали нам физической расправой.

Кричали и с трибун. И это были представители «Днепра-1». И снова мать, брани и угрозы.

Что касается момента во втором тайме с защитником «Днепра-1» Габриэлем Гомесом, то, честно говоря, не хочется вспоминать о том, что он мне сказал и куда «послал». Но такое поведение легионера команды УПЛ просто недопустимо. Я так понимаю, что легионер «Днепра-1» приехал в Украину играть в футбол, зарабатывать себе на жизнь, но почему он позволяет себе такое поведение по отношению к нам?

Да, возможно, то, что я не подал мяч вовремя, а бросил его на землю, неправильно. Но, надеюсь, ситуация, о которой я говорю, хоть немного оправдывает меня».

Отметим, что «Кривбасс» пригласил болбоев на ужин.

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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 5
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Александр Чернокур
Если вратарь тянет резину то ему дают желтую.А с этих болбоев как с гуся вода .Ведут себя по скотски и тупо не даёт мяч а дашь ему подсрачник вонь поднимут красную карточку .детей типа обижаешь 
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+1
Александр Чернокур
Подонок а почему же ты своим игрокам Кривбасса когда они проигрывали бысто подаёшь мячи .Потому что ты из Академии Кривбасса .? А посмотрите как мячи быстро подают на чемпионате мира чтобы не срывать атаки.Эта мразь сам признает что не отдавал мяч игрокам Днепра.Это говорит об общей культуре .что этих хамов с детства с болбоя воспитывают недостойными людьми 
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+1
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Петр Яновский
Ибо нефиг себя вести, как скоты. По-скотски ведете, так к вам и относятся. Все вроде логично.
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+1
Dar Veter
Бегали бы сами за мячами. А пацаны все одинаково любят свои клубы и своих кумиров.
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-1
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