Болбой Кривбасса: «Некоторые из Днепра-1 угрожали физической расправой»

Один из болбоев криворожского «Кривбасса» Сергей Милобог отреагировал на недавние слова главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера, который после поражения своей команды в Кривом Роге (1:2) обвинил в таком результате болбоев:

«Почти весь матч они оскорбляли нас и выкрикивали нецензурные высказывания. А в одном из моментов игрок «Днепра-1» Гуцуляк вообще вырвал мяч из моих рук. При этом главный тренер днепрян Александр Кучер просто нецензурно обругал меня. А некоторые из персонала днепрян со скамейки запасных вообще угрожали нам физической расправой.

Кричали и с трибун. И это были представители «Днепра-1». И снова мать, брани и угрозы.

Что касается момента во втором тайме с защитником «Днепра-1» Габриэлем Гомесом, то, честно говоря, не хочется вспоминать о том, что он мне сказал и куда «послал». Но такое поведение легионера команды УПЛ просто недопустимо. Я так понимаю, что легионер «Днепра-1» приехал в Украину играть в футбол, зарабатывать себе на жизнь, но почему он позволяет себе такое поведение по отношению к нам?

Да, возможно, то, что я не подал мяч вовремя, а бросил его на землю, неправильно. Но, надеюсь, ситуация, о которой я говорю, хоть немного оправдывает меня».

Отметим, что «Кривбасс» пригласил болбоев на ужин.