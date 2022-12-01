Украина. Премьер лига01 декабря 2022, 15:21 | Обновлено 01 декабря 2022, 15:27
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ВИДЕО. Кривбасс пригласил болбоев на командный ужин
Приятный сюрприз для игроков клубной академии
01 декабря 2022, 15:21 | Обновлено 01 декабря 2022, 15:27
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28 ноября «Кривбасс» в матче 15-го тура УПЛ сенсационно нанес первое поражение в чемпионате лидеру сезона, «Днепру-1». Наставник «Днепра-1» Александр Кучер обвинил в поражении своей команды боллбоев «Кривбасса», которые, по его мнению, слишком долго подавали мячи.
«Кривбасс» на такие обвинения ответил оригинально. Игроков клубной академии, которые подавали мячи в матче с «Днепром-1», пригласили на ужин с игроками первой команды «Кривбасса»:
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а тут получается что болбои жульничали, помогая команде тянуть время, и их за это поощряют, мол, правильно делали и для победы все средства хороши.
такая культура от того и такая жизнь.