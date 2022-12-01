ВИДЕО. Кривбасс пригласил болбоев на командный ужин

28 ноября «Кривбасс» в матче 15-го тура УПЛ сенсационно нанес первое поражение в чемпионате лидеру сезона, «Днепру-1». Наставник «Днепра-1» Александр Кучер обвинил в поражении своей команды боллбоев «Кривбасса», которые, по его мнению, слишком долго подавали мячи.

«Кривбасс» на такие обвинения ответил оригинально. Игроков клубной академии, которые подавали мячи в матче с «Днепром-1», пригласили на ужин с игроками первой команды «Кривбасса»: